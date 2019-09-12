Общество

Депутаты утвердили положение о звании «Почетный гражданин Псковской области»

В региональном парламенте утвердили положение о звании «Почетный гражданин Псковской области», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Соответствующее постановление принято сегодня, 12 сентября, на 35-й сессии областного заксобрания.

В положении, разработанном юристами регионального парламента, прописаны критерии и процедура присвоения почетного звания. Им может быть удостоен гражданин за исключительные заслуги перед областью и ее жителями. Среди обязательных критериев - проживание на территории региона не менее 20 лет, такой же минимальный трудовой стаж, а также наличие медали «За заслуги перед Псковской областью» или государственных наград РФ либо СССР.

Представление гражданина к присвоению звания в региональный парламент вносится Общественной палатой Псковской области, присваивается звание не более чем одному гражданину в течение календарного года. Решение о присвоении звания принимается депутатским корпусом голосованием на сессии.

Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин Псковской области», вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение к нему. Почетные граждане заносятся в Книгу почетных граждан Псковской области, являются почетными гостями на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области, на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным датам Псковской области.

Кроме того, Почетному гражданину выплачивается единовременное государственное пособие в размере 100000 рублей, как правило, в текущем финансовом году. Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения осуществляется за счет средств областного бюджета.