Общество

В Общественной палате Псковской области рассказали о подготовке к Всемирному дню безопасности пациента

Всемирная организация здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и Всероссийский союз пациентов обсудили мероприятия, приуроченные к проведению Всемирного дня безопасности пациента на территории Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате Псковской области.

«Всемирный день безопасности пациента был учрежден 25 мая 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения и впервые пройдет 17 сентября 2019 года. Цель Всемирного дня безопасности пациента - повышение глобальной осведомленности о безопасности пациентов и поощрение общей солидарности действий как профессионального сообщества, так и самих пациентов, их родственников, различных организаций, представляющих интересы пациентов», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Общественной палате добавили, что, по оценкам ведущих мировых специалистов в разных странах, только при оказании стационарной помощи возможно причинение вреда по меньшей мере каждому 10 пациенту, а вред может быть причинен в результате ряда нежелательных событий, почти половину из которых можно успешно предотвращать. Как показательный пример - снижение распространенности внутрибольничных инфекций на 55% связано исключительно с соблюдением и осуществлением правил гигиены рук.

В России до конца года пройдет ряд мероприятий, утвержденных Росздравнадзором, под лозунгом «Всемирный день безопасности пациентов». Планируется проведение пресс-конференций и брифингов о деятельности территориальных органов Росздравнадзора по важнейшим вопросам обеспечения безопасности пациентов, Дней открытых дверей медицинских организаций для взрослого и детского населения, интерактивных мастер-классов «Научись спасать жизнь», открытых тематических консультаций по ведущим направлениям научной и образовательной деятельности в медицинских учебных учреждениях.

«Деятельность Всероссийского союза пациентов неразрывно связана с обеспечением и усовершенствованием безопасности пациентов. Мы осуществляем постоянную независимую оценку качества оказания медицинской помощи как во время нахождения пациентов в стационаре, так и при амбулаторном лечении. Дополнительно оказывается консультационная поддержка пациентов благодаря горячей линии Всероссийского союза пациентов (8-800-500-82-66), - отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. – Чаще всего, недочеты при оказании медицинской помощи связаны с системными вопросами здравоохранения. Поэтому плановый подход, предложенный Росздравнадзором, в решении вопросов повышения безопасности пациента, кажется нам наиболее эффективным.

Обсуждение стандартов и оценки качества оказания безопасной помощи пациентам, механизмов их внедрения состоится на одном из крупнейших национальных общественно-государственных мероприятий в сфере здравоохранения - Всероссийском конгрессе пациентов, который пройдет в Москве 28 ноября - 1 декабря 2019. Приглашаем профессиональных участников системы здравоохранения к диалогу.