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Если не замолчишь, то убью - житель Псковского района получил срок за угрозу ножом

06.10.2019 08:30|ПсковКомментариев: 1

Житель Псковского района получил 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года за то, что угрожал убийством. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре, ведомство поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 54-летнего жителя СНТ «Торошинк».

«Приговором мирового судьи судебного участка № 24 Псковского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы)», - отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили: установлено, что ранее судимый мужчина в утреннее время в один из дней начала июля 2019 года, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязненные чувства к своей сожительнице, устроил с ней ссору. Взял в руку кухонный нож, подошел к сожительнице и, находясь в непосредственной близости, угрожал убийством, сказал: «Если ты не замолчишь, то я убью тебя!» - при этом направил острие ножа в область ее шеи, демонстрируя тем самым реальность своих намерений.

Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что суд учел смягчающие обстоятельства. Принял во внимание, что подсудимый раскаялся и принес извинения потерпевшей, а она его простила и просила лишать его свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: #уголовное дело #прокуратура #УК РФ #убийство #угроза #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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