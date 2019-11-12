Общество

Объявлен отбор кандидатов для избрания нового члена Общественной палаты Псковской области

Объявлен отбор кандидатов для избрания члена действующего состава Общественной палаты Псковской области - вакантное место образовалось в связи с досрочным прекращением полномочий члена палаты Александра Ефимова. Соответствующее постановление принято на 36-й сессии областного Собрания депутатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, согласно установленной законодательством процедуре приём предложений о выдвижении кандидатов продлится до конца ноября.

Пакет документов, который необходимо представить в региональный парламент, включает документально подтвержденные сведения о кандидате и его личное заявление о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты, справку об отсутствии непогашенной судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшего решение о выдвижении кандидата, и устав организации. Уточнить информацию можно по телефону +7 (8112) 29-98-56.

Новый член Общественной палаты будет избран тайным голосованием на сессии регионального парламента.

Напомним, в соответствии с региональным законодательством в Общественную Псковской области палату входят 36 человек. Помимо общественников, избранных на сессии областного Собрания, кандидатуры еще 12 членов Общественной палаты утверждает губернатор. Оставшуюся треть избирают сами члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.