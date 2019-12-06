Общество

Прокурор Куньинского района ушел на пенсию

Старший советник юстиции Станислав Федоров-Семенов освобожден от должности прокурора Куньинского района и уволен из органов прокуратуры 9 декабря по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Имеется соответствующий приказ генерального прокурора Российской Федерации от 29.11.2019 № 1109-к.

Исполнение обязанностей прокурора Куньинского района возложено на заместителя прокурора указанного района советника юстиции Елену Кондратьеву.