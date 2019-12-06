Общество

Псковская область находится на 69 месте в рейтинге трезвости

На сайте федерального проекта «Трезвая Россия» опубликован уникальный доклад «Национальный рейтинг трезвости - 2019. 5 лет исследованию». На протяжении 5 лет Федеральный проект «Трезвая Россия» ежегодно проводит уникальное экспертно-аналитическое исследование антиалкогольной работы каждого из 85-ти субъектов Российской Федерации, которое выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от злоупотребления и незаконного оборота алкогольной продукции.

«Рейтинг трезвости регионов - 2019 подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях. В свете поручений президента России Владимира Владимировича Путина, «Рейтинг трезвости регионов» является общественным механизмом прямого контроля исполнения майского указа, эффективным инструментом независимого мониторинга достижения субъектами Российской Федерации целей и задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»», - отметил руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области, в 2016 году регион занимал 48 место, в 2017 - 41 место, а в 2018 году уже 60. Сегодня, Псковская область находится на 69 месте.

Динамика «трезвости» региона за последние 3 года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика региона меняется в худшую сторону. По мнению исследователей, это с тем, что в области открывается все больше и больше так называемых «наливаек».