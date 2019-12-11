Общество

Владимир Яников: Нужно выделять больше средств на подвоз школьников на внеклассные мероприятия

Депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №10 Владимир Яников прокомментировал проблему подвоза школьников муниципалитета на внеклассные мероприятия. Как сообщил Владимир Яников корреспонденту Псковской Ленте Новостей, после того, как школьные автобусы передали автотранспортной организации, учащиеся не могут бесплатно доехать до пункта медосмотра или до места проведения олимпиад и соревнований.

«Вопрос пока никак не решается, хоть и стоит не первый год. Считаю, на это закладывается недостаточное количество средств, - отметил депутат. - На согласительной комиссии я озвучил предложение собрать круглый стол, куда пригласим и руководителей образовательных учреждений. Там этот вопрос обсудим, чтобы уже конкретно дать понять администрации области, что данных средств не хватает. И в конце января я, как руководитель проекта «Новая школа» партии «Единая России», соберу такой круглый стол. Приглашу также представителей администрации и обсудим».

Владимир Яников напомнил о проблемах, которые привели к невозможности бесплатного подвоза детей к пунктам проведения бесплатных мероприятий.

«Понимаю проблему нашего автобусного парка. Ему тоже нужны деньги, бесплатно возить никто не сможет. У нас было два выхода. Можно было развивать школьные автохозяйства, создать ремонтную базу и в целом продумать, как бы решался этот вопрос. Но пошли другим способом: передали автобусы автотранспортной организации. А это - экономия, это - дополнительный подвоз жителей. У нас регион - небогатый, поэтому я не против такого решения. Автобусный парк нужно было спасать, ведь тогда много денег шло, чтобы обезопасить школьные перевозки: на медосвидетельствования, ремонты автобусов. Но все-таки нужны и дополнительные средства, чтобы школьники и в плане внеклассных мероприятий не мучились», - добавил Владимир Яников.

Он подчеркнул, что сейчас на переданных школьных автобусах ездят и те деревенские жители, у которых нет другой возможности добраться до более крупного населенного пункта.

«В отношении возникшей проблемы я пока не рассчитываю на переломный момент, но рассчитываю, что администрация региона услышит, и мы попробуем исправить ситуацию», - заключил Владимир Яников.

Напомним, депутат озвучил этот вопрос 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.