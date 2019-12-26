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Общество

Губернатор: У нас выстроен достаточно конструктивный формат взаимодействия с местными общественно-политическими элитами

30.12.2019 14:47|ПсковКомментариев: 0

Я считаю, что у нас выстроен достаточно конструктивный формат взаимодействия с местными общественно-политическими элитами. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

«Те положительные результаты, которые в 2019 году есть, это не заслуга губернатора или администрации области, это наш командный результат, это и областная власть - и исполнительная, и законодательная, и муниципальная, а также, конечно, общественные организации, причем и те, которые нас поддерживают, и те, которые нас критикуют, тогда, когда эта критика конструктивная. Мы ее тоже слушаем, мы на грубости и хамство внимание не обращаем, но на конструктивную критику мы всегда реагируем, и, если такая необходимость есть, корректируем свою деятельность», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что, по его мнению, у региональной администрации достаточно открытый формат взаимодействия с депутатским корпусом, главами районов, лидерами политических партий, общественных организаций.

«Я по крайней мере, стараюсь именно в таком режиме работать и требую этого от своих подчиненных», - обозначил свою позицию глава региона.

Теги: #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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