Мошенники в Telegram придумали новый способ кражи аккаунта

Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта, также для прикрытия используют инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали в Роскачестве.
Отмечается, что проблема взлома аккаунтов в этом мессенджере с каждым годом становится все более актуальной. Например, одно из исследований Роскачества показало, что 5% респондентов когда-либо подвергались взлому в Telegram. При рассмотрении этой цифры в контексте общего числа его пользователей в России, которое составляет 85 миллионов, получается, что более 4 миллионов пользователей могли столкнуться с подобной угрозой, подчеркнули эксперты.
Однако в Telegram нет сбора заявок на удаление. Кроме того, в Роскачестве советуют остерегаться «экспертов» в области инвестиций, криптовалют и «выгодных вложений», которые связываются напрямую или рекламируют свои услуги в Telegram-каналах, пишет РИА Новости.
При этом оказалось распространено и мошенничество с «ботами для заработка», где за регистрацию или участие в какой-то программе обещают моментально крупную сумму, а также схема, по которой злоумышленники отправляют пользователям сообщения с просьбой поддержать своего ребенка или знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на сайте соревнования.
В связи с этим в организации напомнили о правилах безопасности: следует использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пренебрегать антивирусом, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, проверять URL в адресной строке, а также не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах, на которые был переход из мессенджера, и никому никогда не пересылать свои платежные данные.