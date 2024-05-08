Общество

Мошенники в Telegram придумали новый способ кражи аккаунта

Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта, также для прикрытия используют инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали в Роскачестве.

Отмечается, что проблема взлома аккаунтов в этом мессенджере с каждым годом становится все более актуальной. Например, одно из исследований Роскачества показало, что 5% респондентов когда-либо подвергались взлому в Telegram. При рассмотрении этой цифры в контексте общего числа его пользователей в России, которое составляет 85 миллионов, получается, что более 4 миллионов пользователей могли столкнуться с подобной угрозой, подчеркнули эксперты.

«В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества приходит большое количество жалоб на новый вид мошенничества в Telegram: потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами», - объяснили в организации.

Однако в Telegram нет сбора заявок на удаление. Кроме того, в Роскачестве советуют остерегаться «экспертов» в области инвестиций, криптовалют и «выгодных вложений», которые связываются напрямую или рекламируют свои услуги в Telegram-каналах, пишет РИА Новости.

«Не стоит верить обещаниям легкого заработка или покупать статус квалифицированного инвестора. В большинстве случаев такие предложения являются мошенническими. Вас должно насторожить, если "инвестор" плохо разбирается в теме, под его публикациями всегда закрыты комментарии, а после серии "успешных" сделок мошенник навязчиво предлагает вам передать собственный аккаунт в его временное пользование для того, чтобы "наглядно показать пример заработка», - пояснили там.

При этом оказалось распространено и мошенничество с «ботами для заработка», где за регистрацию или участие в какой-то программе обещают моментально крупную сумму, а также схема, по которой злоумышленники отправляют пользователям сообщения с просьбой поддержать своего ребенка или знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на сайте соревнования.

В связи с этим в организации напомнили о правилах безопасности: следует использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пренебрегать антивирусом, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, проверять URL в адресной строке, а также не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах, на которые был переход из мессенджера, и никому никогда не пересылать свои платежные данные.