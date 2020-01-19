Общество

Судебные приставы принудительно отправили на госпитализацию больного туберкулезом жителя Печорского района

Судебные приставы Печорского и Палкинского районов УФССП России по Псковской области принудительно доставили больного туберкулезом в ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер».

Житель Печорского района от лечения отказывался, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье других граждан. Судебное решение, поступившее на исполнение судебным приставам ОСП Печорского и Палкинского районов, подлежало немедленному исполнению.

Возбудив исполнительное производство, судебные приставы выехали по месту проживания мужчины. Больной туберкулезом мужчина был принудительно доставлен в ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер», где ему предстоит пройти лечение.

Принудительная госпитализация больного проводилась при участии медицинских работников Псковской станции скорой медицинской помощи.