Общество

3 февраля - крайний срок представления организациями деклараций по транспортному и земельному налогам за 2019 год

Налоговые декларации по транспортному и земельному налогам за 2019 год (ст. 363.1, 398 НК РФ) организации обязаны представить в налоговые органы не позднее 3 февраля. При составлении деклараций по транспортному налогу применяются изменения, предусмотренные приказом ФНС России от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664, по земельному налогу – приказом ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509.

При расчете транспортного налога теперь не используется федеральная льгота для транспортных средств массой более 12 тонн, зарегистрированных в системе взимания платы «Платон». В форме декларации актуализированы коды видов налогооблагаемых транспортных средств с учетом положений законодательства об их регистрации.

В порядок заполнения декларации по земельному налогу внесены изменения, позволяющие учитывать налоговую базу при изменении кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода.

Контрольные соотношения показателей формы налоговой декларации по земельному и транспортному налогу размещены на сайте ФНС России.

Тем, кто подаст декларацию после установленного срока, грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый полный и неполный месяцы просрочки. Максимальный штраф – 30% от суммы налога, минимальный – 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК). Кроме того, за опоздание с декларацией директора или главбуха организации могут оштрафовать на 300-500 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ).

Необходимо отметить, отчетность по указанным налогам сдается в последний раз – с 2021 года она отменена федеральным законом от 15.04.2019 №63, начиная с отчетности за налоговый период 2020 года.