Общество

Псков попал в число самых любвеобильных городов России

Псков попал в число самых любвеобильных городов России. Рейтинг на основе упоминаний в социальных медиа 14 февраля, валентинок и признаний в любви подготовило digital-агентство «Интериум».

Количество сообщений пересчитали на 10 тысяч жителей и получили конечный вариант. Так, по данным агентства, самым любвеобильным городом в стране стала Анапа. На втором месте расположился Челябинск. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, пишет cheltoday.ru.

Также в рейтинг попали Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Краснодар, Геленджик и Псков.