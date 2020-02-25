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Общество

Дмитрий Шахов: Около 5% обращений в адрес регионального омбудсмена — жалобы на работу приставов

28.02.2020 11:52|ПсковКомментариев: 0

Около 5% от всех обращений, поступающих уполномоченному по правам человека Псковской области, составляют жалобы на работу судебных приставов. Об этом омбудсмен Дмитрий Шахов рассказал на коллегии УФССП по региону, сообщила Псковской Ленте Новостей его пресс-служба.

Дмитрий Шахов отметил, что 2% от всех обращений псковичей – жалобы на работу УФССП Москвы, Московской, Ростовской и Брянской областей. Люди обращаются по поводу непредоставления 5-дневного срока для добровольного исполнения обязательств; наложения обеспечительных мер на «двойников», граждан у которых совпали с должником все идентификационные данные, включая даты рождения, а также длительного времени отмены арестов счетов и запретов на имущество, взыскания с должников по алиментным обязательствам; непринятие должных и эффективных мер в отношении должников, официально не имеющих работы, но уровень жизни которых позволяет судить о наличии скрытых доходов.

В целом, региональный уполномоченный заметил, что благодаря оперативному взаимодействию с руководителем УФССП по Псковской области Сергеем Колесниковым во многом удаётся быстро восстановить нарушенные права граждан. По мнению Дмитрия Шахова, допускаемые нарушения – это в основном человечески фактор, который обусловлен высокой нагрузкой на пристава - 3 752 исполнительных производства за год, но иногда отмечается и несовершенство федерального законодательства.

Псковский омбудсмен сообщил, что тяжелее всего восстанавливать права граждан от действий приставов других регионов, но каждое второе обращение при помощи коллег-региональных уполномоченных в 2019 году оперативно удалось решить в пользу граждан.

«Хочется надеяться на увеличение положительных результатов в работе УФССП в связи с изменением с 2020 года правового статуса государственной службы и приравнивание статуса приставов к сотрудникам правоохранительных органов, в том числе по денежному содержанию и пенсионным льготам», - сказал Дмитрий Шахов.

Теги: #УФССП России по Псковской области #пристав #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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