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Общество

Весенний месячник по благоустройству территории пройдет в Великих Луках с 30 марта по 22 мая

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В городе Великие Луки с 30 марта по 22 мая состоится весенний месячник по благоустройству территории. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в этот период муниципальным предприятиям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим компаниям и иным специализированным потребительским кооперативам рекомендуется выполнить комплекс работ по санитарной уборке, благоустройству, озеленению закрепленных и прилегающих территорий. Согласно постановлению администрации города Великие Луки, общегородские субботники планируются в следующие даты: 10, 17, 24 апреля и 7 мая.