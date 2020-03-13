Весенний месячник по благоустройству территории пройдет в Великих Луках с 30 марта по 22 мая

В городе Великие Луки с 30 марта по 22 мая состоится весенний месячник по благоустройству территории.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в этот период муниципальным предприятиям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим компаниям и иным специализированным потребительским кооперативам рекомендуется выполнить комплекс работ по санитарной уборке, благоустройству, озеленению закрепленных и прилегающих территорий.
Согласно постановлению администрации города Великие Луки, общегородские субботники планируются в следующие даты: 10, 17, 24 апреля и 7 мая.