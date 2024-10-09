Общество

450 псковских семей получили выплаты из материнского капитала

Начат приём заявлений на выплаты остатка материнского капитала в Псковской области. На данный момент 450 семей уже получили единовременные выплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Размер выплаты зависит от фактической суммы на сертификате в день обращения и не превышает 10 тысяч рублей. Узнать точную сумму оставшихся средств можно в личном кабинете на портале госуслуг или в ближайшем отделении СФР. Выплаты доступны независимо от возраста ребенка и финансового положения семьи, а средства можно использовать на любые нужды, рассказала управляющая отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе СФР и указать реквизиты банковского счета. Необходимо учитывать, что специалисты проверят заявку в течение 10 рабочих дней, а перевод средств займет еще 5 рабочих дней.