Общество

Мошенники пугают россиян делами о дискредитации вооруженных сил

Мошенники начали обманывать россиян, используя схему возбуждения несуществующих уголовных дел в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе РАНХиГС со ссылкой на экспертов.

«Эксперты проекта "Антимошенник" Президентской академии отмечают резкий всплеск мошеннических рассылок от лица сотрудников силовых ведомств на личные аккаунты граждан», - говорится в сообщении.

Уточняется, что схема с применением фальшивых постановлений не нова, однако ранее она использовалась в основном через корпоративные адреса и была направлена на сотрудников организаций. Сейчас фокус сместился на личные почты и частных лиц, пишет РИА Новости.

«Используемые персональные данные свидетельствуют о том, что украинскими колл-центрами накоплен значительный объем информации об отдельных россиянах и созданы их цифровые досье, которые неустанно расширяются», – сказала эксперт лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова.

По словам сотрудников РАНХиГС, людям на почту или в мессенджер приходит письмо от представителя ФСБ, Следственного комитета, МВД или прокуратуры. К письму прилагается «скан» постановления о возбуждении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, распространением заведомо ложной информации, финансированием ВСУ.

«Особенно шокирующим для получателя оказывается указание в постановлении его точных персональных данных: ФИО, даты рождения, паспортных данных, места регистрации», - рассказали в вузе, добавив, что если жертва поддается на уловку и связывается с мошенником, ей предлагают перевести деньги «для решения вопроса».

Кроме того, у человека могут выманить пароли к Госуслугам и банковским аккаунтам, а также попытаться спровоцировать его на совершение противоправных действий.

«Сам факт обращения сотрудника правоохранительных органов через почту или мессенджер с пересылкой документа должен стать четким сигналом, что перед вами мошенник», - заключили эксперты РАНХиГС.