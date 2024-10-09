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Общество

Способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза назвали россиянам

09.10.2024 16:37|ПсковКомментариев: 0

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, определить, грозит ли человеку инсульт через 10 лет, поможет тест Струпа. Он заключается в том, что слово, обозначающее цвет, не совпадает с цветом самого слова. Чтобы пройти этот тест, нужно называть цвета слов, отметила врач.

«За 10 лет до инсульта человек утрачивает способность делать этот тест. Он начинает прочитывать слова вместо того, чтобы называть цвет», — объяснила Малышева.

Продеус добавил, что тем, кто хочет узнать, есть ли у них риск возникновения инсульта, нужно попробовать назвать наибольшее количество слов либо на определенную букву, либо из группы предметов, например, фрукты или предметы быта в доме. Малышева уточнила, что инсульт не грозит тем, кто назвал за минуту 20 слов и больше, пишет Lenta.ru.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» раскрыли продукт, который защищает от трех видов рака. Они сообщили, что таким свойством обладает черная смородина.

Теги: #инсульт
Источник: Псковская Лента Новостей
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