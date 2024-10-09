Происшествия

Кельи сгорели в Крыпецком монастыре в Псковском районе

Возгорание бесхозных строений произошло в деревне Крипецкое-1 Псковского района 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:05 . Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

К ликвидации пожара привлекались 10 специалистов и 4 единицы техники.

Как сообщает «МК в Пскове», строения горели на территории Крыпецкого Иоанно-Богословского мужского монастыря. По предварительной информации, не удалось спасти семь келий, в которых находились трудники, но удалось избежать человеческих жертв.