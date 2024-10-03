Экономика

Производство яиц уменьшилось в Псковской области

65 млн яиц произвели в Псковской области с начала года. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Производство яиц у нас уменьшилось, мы произвели 65 млн штук. Это 95% к уровню прошлого года. До конца года планируется произвести 80 млн яиц. Это 100,2% к уроню прошлого года», - рассказал Андрей Козлов.

Депутат отметил, что в этой отрасли не стоит ждать каких-то больших показателей, поскольку в Псковской области находится всего одна птицефабрика.