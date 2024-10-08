Культура

Познакомиться с творчеством Николая Рериха смогут участники мастер-класса в Изборске

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 12 и 13 октября. Творческая встреча будет посвящена знаменитому русскому художнику, писателю, путешественнику, археологу и общественному деятелю Николаю Рериху. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Гости мастер-класса «Каменные стражи. Изборск в картинах Н.К. Рериха» смогут ближе познакомиться с творчеством Николая Рериха и образами Древней Руси в его работах.

Занятия пройдут 12 и 13 октября в 13:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00.

Место проведения: музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32).