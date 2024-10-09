Общество

Воду и продукты отправили в Херсонскую область из Великих Лук

Из Великих Лук в Херсонскую область отправлена новая партия груза для бойцов, в том числе питьевая вода, продукты, автомобильные покрышки, медицинские принадлежности, элементы экипировки, строительные материалы, маскировочные сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

Сбором информации о том, что необходимо, формированием груза и организацией его доставки занимается рабочая группа, в состав которой входят представители администрации города Великие Луки, Великолукского отделения партии «Единая Россия», Общественной палаты города Великие Луки. Помощь и поддержку оказывают промышленники и предприниматели, фонд «Земляки», а также Псковское региональное отделение «СоюзМашПсков».

Как отметил руководитель рабочей группы, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин, задачей всей страны является объединение ради общей цели и оказание помощи. Работа по сбору продолжается.