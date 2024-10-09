Общество

Билеты на предпоказ фильма «Анора» разыгрывает радио ENERGY в Пскове

Радио ENERGY в Пскове дает возможность своим слушателям посмотреть фильм «Анора (2024)» (18+) раньше общероссийской премьеры. Билеты на предпоказ картины разыграют на волне 105.3 FM.

Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить брак.

На Каннском кинофестивале фильм получил Золотую пальмовую ветвь.

Главные роли исполнили: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 10 по 15 октября по будням на волне 105.3 FM. Чтобы получить два билета, нужно слушать радио ENERGY, поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 16 октября в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 19.00.

Слушайте Радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.