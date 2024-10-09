Общество

Псковские организации приглашают в Москву на форум по охране труда

28-й международный форум «Безопасность и охрана труда» пройдет c 10 по 13 октября в Москве на площадке «Крокус Экспо». Псковские предприятия могут принять в нем участие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель форума — разработать практические решения для обеспечения безопасности, учитывая новые риски, чтобы сохранить трудовые ресурсы и здоровье населения. В программе более 100 дискуссий, конференций, круглых столов и презентаций.

В прошлом году на выставке свои разработки представили 361 компания из 12 стран, а мероприятие посетили 31 873 специалиста.

Форум проводится ежегодно с 1992 года. Оператором выставки является Ассоциация разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты.