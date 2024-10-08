ЖКХ

С начала года в домах псковичей выявили 18 нарушений в работе приборов учета газа

За 9 месяцев 2024 года специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» проверили более 41 тысячи квартир и домовладений Псковской области, выявили 18 нарушений в работе приборов учета газа и 7 нарушений эксплуатации пломб на резьбовых соединениях счетчика с газопроводом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

В ходе проверок выявлено 43 незаконных подключений газового оборудования, из которых 18 подключений оборудования неучтенного в базе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и 25 самовольных подключений ранее отключенного оборудования. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате около 800 тысяч рублей.

При осмотре счетчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учета газа.