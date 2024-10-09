Общество

Россияне чаще всего покупают скумбрию, сельдь и горбушу – опрос

Самыми популярными видами рыбы у россиян являются скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, форель, семга, килька или шпроты, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Самыми популярными видами рыбы у россиян являются скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, форель, семга, килька или шпроты. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ по заказу ВАРПЭ, в прошлом году», - сказал Герман Зверев.

Некоторые из этих видов рыбы довольно бюджетны - это, к примеру, сельдь и минтай. Кроме них в рейтинг самых недорогих видов рыб в России по данным ВАРПЭ вошли навага, путассу, мойва и зубатка, пишет РИА Новости.

Зверев подтвердил, что цены на горбушу в этом году выросли. «Это связано с 20-летним минимумом по добыче этой рыбы. К 6 октября добыто 136 тысяч тонн – в 3,5 раза меньше, чем в рекордном 2023 году, когда цены на горбушу упали до двухлетнего минимума в 140 рублей», - сказал он.

Ранее, в среду, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы.