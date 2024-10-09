Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Объекты агротуризма
Готовим сами: Говяжьи щечки с воздушным пюре.
Фермерство по любви
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
Розыгрыш на Предпоказ фильма «Анора»
Кружки и секции для детей
Лонгрид мифы о молоке
Репортаж За достойный труд
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
 
 
 
ещё Культура 09.10.2024 17:340 Специалисты определили сюжет фрески XIV века из храма Довмонтова города 10.10.2024 08:400 Очередной этап ремонтных работ завершается в доме культуры в псковской деревне Ершово 09.10.2024 18:390 Познакомиться с творчеством Николая Рериха смогут участники мастер-класса в Изборске 09.10.2024 17:340 Специалисты определили сюжет фрески XIV века из храма Довмонтова города 09.10.2024 17:040 Ансамбль «Радуга» порадует псковичей на празднике Покрова 09.10.2024 16:250 Мемориальную доску художнику Николаю Рериху открыли в Острове
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 07.10.2024 13:012 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 09.10.2024 08:500 В поезде, следовавшем из Псковской области, обнаружили взрывное устройство - Mash 03.10.2024 11:313 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024 15:4818 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Очередной этап ремонтных работ завершается в доме культуры в псковской деревне Ершово

10.10.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Завершается очередной этап ремонтных работ в Ершовском доме культуры в Псковской районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

На 2024 год из муниципального бюджета выделены значительные средства на ремонтные работы Домов культуры в Псковском районе. «Вместе с директором Псковского районного центра культуры Юрием Кремневым проверила завершающую стадию работ в деревне Ершово», - добавила Наталья Федорова.  

Поэтапные ремонты в Ершовском ДК проводим последние несколько лет: сначала было обновлено фойе, затем актовый зал, появился новый санузел. В этом году сделали косметический ремонт кабинетов и привели в порядок систему электроснабжения. В планах на 2025 год - завершение внешних работ: ремонт фасада, создание цоколя и отмостки, ремонт крыльца.

 

В ближайшее время работники культуры вместе с активными жителями наведут порядок, и в новых комфортных кабинетах продолжится активная творческая жизнь.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 139 человек
10.10.2024, 10:290 Два дома горели в псковских садоводствах «Гнильно» и «Торошинка» 10.10.2024, 10:240 Млечный Путь запечатлел пскович над Изборской крепостью 10.10.2024, 10:020 «Ока» сгорела на улице Гоголя в Пскове 10.10.2024, 09:550 Самой дефицитной в Псковской области оказалась профессия врача – аналитики
10.10.2024, 09:510 Учения с личным составом 76-й дивизии проводят в Псковском районе 10.10.2024, 09:450 Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября 10.10.2024, 09:400 Россияне рассказали, какую сумму считают порогом бедности 10.10.2024, 09:360 16-летняя пассажирка Lexus на псковских номерах погибла в ДТП в Петербурге 
10.10.2024, 09:321 Кельи сгорели в Крыпецком монастыре в Псковском районе 10.10.2024, 09:300 Как обманывают при оформлении автокредита, объяснили специалисты 10.10.2024, 09:150 Россияне чаще всего покупают скумбрию, сельдь и горбушу – опрос 10.10.2024, 09:000 Вторичное жилье дорожает в России
10.10.2024, 08:550 Псковские хоккеисты заняли третье место на турнире в Белоруссии 10.10.2024, 08:490 Александр Малинин выступит в Пскове в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра 10.10.2024, 08:400 Очередной этап ремонтных работ завершается в доме культуры в псковской деревне Ершово 10.10.2024, 08:200 Мошенники пугают россиян делами о дискредитации вооруженных сил
10.10.2024, 08:000 Билеты на предпоказ фильма «Анора» разыгрывает радио ENERGY в Пскове 10.10.2024, 07:300 Всемирный день зрения празднуют 10 октября 10.10.2024, 07:000 Международный день каши отмечают 10 октября 09.10.2024, 22:000 Способы оспорить штраф от Госавтоинспекции перечислил юрист
09.10.2024, 21:400 Более 375 тысяч тонн грузов погрузили на железной дороге в Псковской области с начала года 09.10.2024, 21:200 Псковские семьи могут подать заявки на региональный детско-родительский форум 09.10.2024, 21:000 Темой очередных Александро-Невских бесед в Пскове станет «Молитва поэта» 09.10.2024, 20:400 В ходе призыва более 30 псковских юношей направят на службу в Росгвардию
09.10.2024, 20:230 Первенство по футзалу среди девушек пройдет в Пскове 09.10.2024, 20:200 Воду и продукты отправили в Херсонскую область из Великих Лук 09.10.2024, 20:000 Печорские ТОСы реконструировали колодец и установили общественный туалет 09.10.2024, 19:401 Псковская область увеличила экспорт сельхозпродукции на 56%
09.10.2024, 19:370 Застройщика в Великих Луках обязали снести незаконно построенную пятиэтажку 09.10.2024, 19:290 Опрос ПЛН-ТВ: 11 лет в школе, - непозволительная роскошь? 09.10.2024, 19:200 Псковские организации приглашают в Москву на форум по охране труда 09.10.2024, 19:000 Студент ВЛГАФК завоевал золотую медаль на первенстве России по тяжёлой атлетике
09.10.2024, 18:400 Покровская ярмарка состоится в Новосокольниках 12 октября 09.10.2024, 18:390 Познакомиться с творчеством Николая Рериха смогут участники мастер-класса в Изборске 09.10.2024, 18:320 Россиянина насмерть придавило тракторным ковшом на полигоне твёрдых отходов 09.10.2024, 18:200 450 псковских семей получили выплаты из материнского капитала
09.10.2024, 18:180 «Дом Советов»: Андрей Козлов об аграрных вопросах и работе в округе. ВИДЕО 09.10.2024, 18:090 Научно-практическая конференция «И в труде, и в бою» состоится в Великих Луках 09.10.2024, 18:070 Выдачи IT-ипотеки выросли в 2,6 раза после перезапуска программы 09.10.2024, 18:050 Пять бывших мигрантов в Пскове получили повестки в военкомат
09.10.2024, 17:540 Более 330 тонн мяса скота и птицы произвели в Псковской области 09.10.2024, 17:530 «Великий, могучий»: Чистая речь - как избежать ошибок в произношении? ВИДЕО 09.10.2024, 17:510 Более 240 деревьев в Пскове прошли проверку на жизнеспособность 09.10.2024, 17:475 По закону навоз без лицензии продавать нельзя — Андрей Козлов
09.10.2024, 17:380 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 октября 09.10.2024, 17:380 С начала года в домах псковичей выявили 18 нарушений в работе приборов учета газа 09.10.2024, 17:340 Специалисты определили сюжет фрески XIV века из храма Довмонтова города 09.10.2024, 17:310 Производство яиц уменьшилось в Псковской области
09.10.2024, 17:290 Продолжаются поиски великолучанина в толстовке с капюшоном 09.10.2024, 17:180 «Беседка»: Гастроли Калининградского театра кукол в Пскове. ВИДЕО 09.10.2024, 17:170 Производство молока в Псковской области планируют нарастить до 225 тысяч тонн 09.10.2024, 17:130 Декоративные яблони, шаровидные ивы и сирень высадили в Пскове
09.10.2024, 17:040 Ансамбль «Радуга» порадует псковичей на празднике Покрова 09.10.2024, 16:530 Зачем нужны дотации на строительство хранилищ для отходов животных, рассказал Андрей Козлов 09.10.2024, 16:481 Свыше 700 пусков газа выполнили в Псковском районе 09.10.2024, 16:370 Способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза назвали россиянам
09.10.2024, 16:360 Перечень организаций для прохождения осужденными исправительных работ расширили в Пскове 09.10.2024, 16:250 Мемориальную доску художнику Николаю Рериху открыли в Острове 09.10.2024, 16:110 Администрация Пскова прорабатывает вопрос о поиске дендролога 09.10.2024, 16:000 Меры господдержки сельского хозяйства перечислил Андрей Козлов
09.10.2024, 15:563 Проект озеленения Октябрьского проспекта хотят заказать в Пскове 09.10.2024, 15:500 Останки погибшего в войну псковского пилота спустя 81 год вернутся на Родину 09.10.2024, 15:380 Фотофакт: Забор упал на автомобиль в псковском микрорайоне Овсище 09.10.2024, 15:360 Качество связи на трассе Р-23 в Псковской области улучшил МегаФон
09.10.2024, 15:330 Иск о расторжении договора аренды «Палат Меньшиковых» поступил в псковский суд 09.10.2024, 15:240 Андрей Козлов об успехах сельского хозяйства: У нас хорошие руководители, крепкие кадры 09.10.2024, 15:190 «Дневной дозор»: Стоит ли переименовывать советские улицы? 09.10.2024, 15:050 Более 20 тысяч тюльпанов высадят осенью в Великих Луках
09.10.2024, 15:027 Научно-образовательный центр мирового уровня хотят создать в Псковской области 09.10.2024, 14:570 Андрей Козлов: Псковская область всегда удивляла своими неожиданными решениями 09.10.2024, 14:430 Фотофакт: Ирисы расцвели в Палкинском районе 09.10.2024, 14:263 Представитель МИД России в Пскове назначен советником-посланником посольства РФ в Кении
09.10.2024, 14:230 Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе 09.10.2024, 14:200 День рождения «Музейной почты» отмечают в Пушкинском заповеднике 09.10.2024, 14:170 Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии с Михаилом Мишустиным 09.10.2024, 14:140 Автовладельцы не спешат продавать «свежие» машины с пробегом – исследование
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru