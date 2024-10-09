Культура

Очередной этап ремонтных работ завершается в доме культуры в псковской деревне Ершово

Завершается очередной этап ремонтных работ в Ершовском доме культуры в Псковской районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

На 2024 год из муниципального бюджета выделены значительные средства на ремонтные работы Домов культуры в Псковском районе. «Вместе с директором Псковского районного центра культуры Юрием Кремневым проверила завершающую стадию работ в деревне Ершово», - добавила Наталья Федорова.

Поэтапные ремонты в Ершовском ДК проводим последние несколько лет: сначала было обновлено фойе, затем актовый зал, появился новый санузел. В этом году сделали косметический ремонт кабинетов и привели в порядок систему электроснабжения. В планах на 2025 год - завершение внешних работ: ремонт фасада, создание цоколя и отмостки, ремонт крыльца.

В ближайшее время работники культуры вместе с активными жителями наведут порядок, и в новых комфортных кабинетах продолжится активная творческая жизнь.