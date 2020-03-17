Общество

Псковичам напоминают, что услуги Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома

В связи с обострением эпидемиологической ситуации жителям Псковской области региона рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Отделение ПФР по Псковской области напоминает гражданам о возможности получить услуги, предоставляемые ПФР, дистанционно, без посещения клиентских служб ПФР.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить в личном кабинете гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Доступ к основным электронным услугам ПФР имеют пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг и получившие подтвержденную учётную запись.

Без регистрации на портале госуслуг через личный кабинет на сайте ПФР можно направить обращение в Пенсионный фонд или задать вопрос онлайн, заказать необходимые справки и документы, воспользоваться пенсионным калькулятором.

Личный кабинет – это полезный электронный инструмент для совершенно разных категорий граждан. С его помощью будущие получатели пенсии могут:

узнать о своих сформированных пенсионных правах,

заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта,

подать заявление о выборе инвестиционного портфеля,

обратиться онлайн за назначением пенсии,

получить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

Пенсионеры могут:

подать заявление об изменении способа доставки пенсии, перерасчёте пенсии или переводе с одной пенсии на другую,

получать информацию о назначенной пенсии и социальных выплатах и другое.

Владельцы сертификата на материнский капитал могут:

воспользоваться сервисом информирования о размере (остатке) средств материнского капитала,

подать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и о распоряжении его средствами.

Электронные сервисы ПФР будут полезны и гражданам, относящимся к льготным категориям. Они могут:

обратиться онлайн за назначением ежемесячной денежной выплаты,

распорядиться набором социальных услуг (подать заявление о предоставлении, об отказе или о возобновлении НСУ).

Также по телефону 8 800 775 7950 и по телефонам горячей линии, которые работают во всех учреждениях ПФР области, жители региона могут получить консультацию специалиста ПФР по общим вопросам реализации пенсионного законодательства.

Номера телефонов «горячих линий» управлений и клиентских служб ПФР по Псковской области

Район Номер телефона горячей линии Клиентская служба ПФР в Бежаницком районе 8 (81141) 2-34-31 Клиентская служба ПФР в Гдовском районе 8 (81131) 2-17-31 Клиентская служба ПФР в Дедовичском районе 8 (811 36) 9-35-72 Клиентская служба ПФР в Дновском районе 8 (81135) 2-53-51 Клиентская служба ПФР в Красногородском районе 8 (81137) 2-11-37 Клиентская служба ПФР в Куньинском районе 8 (81149) 2-18-84 Клиентская служба ПФР в Локнянском районе 8(81139) 2-13-35 УПФР в Невельском районе (межрайонное) 8 (81151) 2-54-03 Клиентская служба ПФР в Новоржевском районе 8 (81143) 2-14-49 Клиентская служба ПФР в Новосокольничском районе 8 (81144) 2-12-50 УПФР в Опочецком районе (межрайонное) 8 (81138) 2-26-00 УПФР в Островском районе (межрайонное) 8 (81152) 3-15-90 Клиентская служба ПФР в Палкинском районе 8 (811-45) 2-10-28 Клиентская служба ПФР в Печорском районе 8 (81148) 2-44-68 Клиентская служба ПФР ПФР в Плюсском районе 8 (81133) 2-16-12 УПФР в Порховском районе (межрайонное) 8 (81134) 2-29-97 Клиентская служба ПФР в Пустошкинском районе 8 (81142) 2-16-50 Клиентская служба ПФР в Пушкиногорском районе 8 (81146) 2-34-31 Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе 8 (81147) 2-19-06 Клиентская служба ПФР в Себежском районе 8 (81140) 2-11-08 Клиентская служба ПФР в Стругокрасненском районе 8 (81132) 5-11-97 УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району 8 (81153) 4-69-48 4-69-25 4-69-11 Клиентская служба ПФР в Усвятском районе 8 (81150) 2-13-82 УПФР в г. Пскове и Псковском районе 8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81

По частным вопросам, касающимся персональных данных человека, нужно обращаться за консультацией непосредственно в клиентскую службу ПФР, либо задавать вопрос через онлайн приемную сайта ПФР.

Также территориальные органы Пенсионного фонда Псковской области продолжают консультировать граждан по телефону с использованием кодового слова. Оно дает возможность получать консультацию по телефону с использованием персональных данных.

Тем, кто оформил в Пенсионном фонде данные о своем кодовом слове, достаточно позвонить по телефону Горячей линии ПФР, назвать идентификационные данные (фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность), свое кодовое слово и получить любую консультацию по реализации пенсионного законодательства, включая использование своих персональных данных.

Добавим, что специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан в группе Вконтакте.