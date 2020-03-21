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Общество

Более 11 миллионов рублей взыскали псковские судебные приставы с должников по алиментам с начала 2020 года

24.03.2020 09:36|ПсковКомментариев: 0

За первые 2 месяца 2020 года судебными приставами УФССП России по Псковской области взыскано более 11 миллионов рублей с родителей, которые уклоняются от выплат на содержание своих детей.

Для того, чтобы взыскать данные денежные средства, судебные приставы региона применяют к должникам целый ряд мер принудительного взыскания, пояснили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

«Невыездных» родителей в регионе, на начало марта 2020 года, более 1,7 тысяч, с ограничениями специального права (права управления транспортным средством) свыше 700 человек. 307 должников получили по месту официального трудоустройства постановления об обращении взыскания на заработную плату.

Тех, кто отказывается оплачивать средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей ожидает привлечение к административной, а затем и к уголовной ответственности. Так, по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в 2020 году привлекли к административной ответственности порядка 84 должников, еще в отношении 45 граждан возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
В результате принятых мер судебными приставами УФССП России по Псковской области за два месяца 2020 года взыскано в общей сумме 11 миллионов 332 тысячи рублей алиментных обязательств.

Теги: #УФССП России по Псковской области #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
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