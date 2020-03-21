Общество

Утвержден прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, сообщает РИА Новости.

«Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 тысяч 510 рублей, пенсионеров – 8 тысяч 788 рублей, детей – 10 тысяч 383 рубля», - говорится в приказе, размещенном на официальном портале правовой информации.