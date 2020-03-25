Общество

В Псковской области помогут семьям, имеющим сложности с доступом к Интернету

В Псковской области региональный комитет по образованию совместно с управлением информационных технологий выявили семьи, которые имеют сложности с доступом к сети Интернет. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сегодня, 25 марта, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Школьники «из глубинки» сталкиваются с проблемой невозможности дистанционного обучения. В таком случае, по мнению Александра Седунова, даже «контакт с учителем по телефону может дать свои плоды».

По его словам, региональными комитетом и управлением совместно с провайдерами будет проведена необходимая работа, найдены решения, которые смогут помочь семьям, которые не имеют доступа в интернет.

Кроме того, Александр Седунов заявил, что сегодня «цифровая среда проникает везде», все школы в регионе подключены к интернету. Но ряд удаленных сельских школ все же имеют проблемы с доступом в Сеть.

В целом же, Александр Седунов обозначил, что сегодня система дистанционного обучения «готова, апробирована и работает».