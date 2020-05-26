Общество

Новая философия отделки кампуса ПсковГУ: «Накрытый бетон». ФОТО

Новая философия отделки кампуса ПсковГУ - это «накрытый бетон». Об этом сегодня заявил подрядчик, проводящий работы в кампусе, в ходе осмотра стройки губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Хочу, чтобы вы поняли новую концепцию отделки: внутри бетонный монолит, он будет где-то накрыт медью. Цветовое решение пока не видно, но, могу заверить, отделка будет креативная и необычная для псковского глаза. Будет металл и бетон - стиль хайтек», - рассказал подрядчик.

Он сообщил, что сейчас на объекте работают порядка 60 человек.

«Будет много креативных решений. Мы планируем рабочую комиссию на 1 сентября, Придерживаемся графика, который вам присылали. Сейчас идут работы по кровле, электрики работают в корпусах а и б. Мы просушили все комнаты, вывезли весь мусор - его было очень много», - рассказал подрядчик.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина пояснила, что после сдачи проекта отдельные части продолжат благоустраиваться, например, библиотека и спортивный зал.

«Контракт продлили, разрешение на стройку продлили, финансирование обеспечили, со своей стороны, как заказчик, мы все сделали», - рассказала Ильина.

Михаил Ведерников заключил, что все работы необходимо совмещать, чтобы не тянуть время и эти два-три месяца нужно использовать с максимальной полезностью.