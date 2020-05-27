Общество

Офисы «Экопрома» в Пскове и Великих Луках не будут принимать клиентов до снятия ограничений

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках будут закрыты для посещения до окончательного снятия ограничительных мер, направленных на противодействие коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО продолжат работать дистанционно. Жители Псковской области смогут решить все вопросы, относящиеся к сфере деятельности регионального оператора, в режиме онлайн или при помощи почтового отправления. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

- ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, город Псков, улица Льва Толстого, 3;

- ЦОК в Великих Луках: 182105, город Великие Луки, проспект Ленина, 29.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.

Также задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети ВКонтакте (написать в личные сообщения или в обсуждение «Общественный контроль: обращение с ТКО), на странице компании в Instagram.

За перерасчетом можно обратиться и в Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, город Псков, улица Советская, 31 АО «ПКС», либо на адрес электронной почты: info@pkspskov.ru.