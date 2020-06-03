Общество

Артур Гайдук предложил упорядочить выход из дома по фамилии

В связи с угрозой коронавируса необходимо как-то упорядочить выход людей из дома на прогулки, сказал в беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове депутат областного Собрания (фракция «Яблоко»), врач Псковской городской станции скорой медицинской помощи Артур Гайдук.

«Я предлагал упорядочить выход из дома по фамилии. Например, в один день от «А» до «Д», в следующий другие и так далее. Можно сделать и как в Москве, там по очереди выходят дома. Нужно как-то ограничивать. То, что все население сейчас, утомившись карантинными мероприятиями, высыпало на улицы - страшно, это может вызвать взрыв заболеваемости», - рассказал Артур Гайдук.

По мнению спикера, все проблемы, которые сейчас пытаются решить в сфере здравоохранения, были видны и до начала пандемии коронавируса. «Когда принимали бюджет ФОМС, я говорил коллегам депутатам, что они должны понимать, что тех денег, которые тратит ФОМС на здравоохранение, в принципе, не может хватать, это очень мало. Для того, чтобы было нормальное здравоохранение, нужно дофинансировать из бюджета области. Говорили и про то, что врачей не хватает, что нужно увеличивать зарплату. Просто, когда стало горячо и стало нужно отвечать не только перед населением Псковской области, но и перед вышестоящими инстанциями - перед Москвой, то оказалось, что все находится в непотребном состоянии, только тогда полетели деньги в здравоохранение», - заключил он.