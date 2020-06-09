Общество

Выплаты зарплаты иностранцу добилась стругокрасненская прокуратура

Прокуратура Стругокрасненского района по обращению гражданина Казахстана провела проверку в организации, осуществляющей деятельность по переработке древесины на территории района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что организация допустила грубые нарушения требований статьи 136 Трудового кодекса РФ в части своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работнику, равно как и денежной компенсации за вышеуказанные нарушения.

В этой связи заместитель прокурора района внес в адрес руководителя организации представление с требованием немедленного устранения выявленных нарушений. В настоящее время гражданину Республики Казахстан в полном объеме выплачена заработная плата и денежная компенсация за нарушение его трудовых прав.