Общество

После уборки свалок на месте гибели экипажа майора Гудина вновь складируют мусор

Свалки снова появились на территории, прилегающей к памятнику экипажу майора Гудина, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, ранее на локации бытового и строительного мусора на этой территории обратил внимание активист партпроекта «Чистая страна» Игорь Тарасов. Городские власти организовали ликвидацию свалок. Более 50 кубометров мусора было вывезено силами муниципальной «Службы благоустройства» и компании «Мехуборка».

На минувшей неделе качество уборки в рамках рабочего выезда проконтролировала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», глава города Пскова Елена Полонская. Участники выезда отметили, что прилегающая территория облагорожена, вокруг памятника летчикам-героям скошена трава.

Смотрите также Две новые свалки появились на месте гибели экипажа майора Гудина в Пскове

Спустя неделю, мусорные кучи вновь появились на прилегающей к памятнику территории, недобросовестные псковичи опять начали складировать там бытовые отходы. Такое отношение к погибшим героям кощунственно, подчеркнули в «Единой России».

«Относиться почтительно к памяти своей Родины, к природе своего края нужно всегда. 9 мая мы все патриоты, но, когда дело доходит до надлежащего поведения, требующего заботы и ответственности, мы получаем вот такой результат», - заметил Игорь Тарасов.

Как только будут сняты связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры, партийцы намерены провести субботник у мемориала экипажу майора Гудина.

Напомним, 8 июля 1993 года в небе над Псковом потерпел катастрофу тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76 с экипажем из 11 человек под командованием майора Владимира Гудина. На борту потерпевшего катастрофу ИЛ-76 рвались боевые снаряды. Летчикам чудом удалось увести самолет за город и таким образом спасти жителей и избежать еще больших жертв.