Общество

Псковичи пожаловались на медорганизацию, выбрасывающую опасные отходы в общие контейнеры

В адрес псковского «Экопрома» поступило сообщение о том, что медицинская коммерческая организация, расположенная на Рижском проспекте, 5/12, складирует опасные отходы в общественные контейнеры для ТКО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, коллективное обращение направили жители указанного дома.

В письме отмечается, что в компании не организован процесс утилизации медицинских отходов, информация о заключенных договорах на транспортировку и утилизацию со специализированными организациями, имеющими лицензию на обращение с данным видом отходов, отсутствует. В обращении жители указывают, что утилизация отходов работы учреждения производится в общие контейнеры, находящиеся в открытом доступе и предназначенные для складирования твердых коммунальных отходов.

Подобные вещи категорические запрещены. Отходы, образующиеся в медицинских и фармацевтических учреждениях, не являются ТКО и подлежат сбору, обеззараживанию и размещению в порядке, установленном СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», подчеркнули в «Экопроме».



По данному факту контрольные органы проведут проверку.