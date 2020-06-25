Общество

Псковичам разъясняют порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию на дому

Избирательная комиссия Псковской области разъясняет порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию на дому. Сделать это можно как в основной день голосования 1 июля, так и в период до дня голосования - с 25 по 30 июня. Для этого нужно подать заявку, позвонив в участковую избирательную комиссию или передав заявление о голосовании на дому через родственников, друзей или соцработников. В основной день голосования подать заявление можно до 14.00.

В отличие от выборов, причины, по которым можно голосовать на дому по поправкам в Конституцию, значительно расширен. «Недомогание, не с кем оставить ребенка, иные бытовые причины — все это позволяет вам проголосовать на дому», - пояснил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

На дом к заявителю приедет, как минимум, один или два члена участковой избирательной комиссии в сопровождении двух наблюдателей. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора они должны быть одеты в защитные маски, защитные экраны, перчатки и халаты. Участник голосования показывает свой паспорт членами УИК, не передавая его им в руки, и получает специальный пакет с бюллетенем, ручкой и стерильной салфеткой. Члены УИК остаются за дверью, а участник голосования ставит галочку в бюллетени и сам опускает его либо в ящик для голосования, либо в сейф-пакет.

На дому могут проголосовать и другие члены семьи. Для этого желательно подать заявление заранее. Если вы заранее не оповестили об этом членов УИК, члены семьи могут оформить заявление на месте, и им тоже предоставят возможность проголосовать.