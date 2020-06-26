Общество

Псковская область опустилась на 35 место в антинаркотическом рейтинге России

Псковская область опустилась на 35 место в антинаркотическом рейтинге России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерального проекта «Трезвая Россия». В рейтинге 2019 года псковский регион занимал 32-ю строчку (29,14 баллов, сейчас - 30,01).

Самым благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге признан Чукотский автономный округ. В пятерку наименее «зависимых» от наркотиков субъектов также вошли Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.

Самыми неблагополучными регионами по эффективности антинаркотической политики признаны Республика Хакасия, Челябинская, Московская, Амурская области и Санкт-Петербург.

Рейтинг составлен по данным Росстата, Минздрава, МВД России, Генеральной прокуратуры и других ведомств. Учитывались, в частности, такие показатели, как число умерших от отравления наркотиками; численность больных, состоящих на учете в специализированных учреждениях; число лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения; количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«Наркотики сегодня являются реальной угрозой национальной безопасности России, а также других государств. Наша основная задача – консолидировать работу государства и общества для достижения новых результатов в борьбе с наркоманией, - отметил член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. - Наше независимое исследование – это уникальный труд ведущих специалистов, которые собрали воедино разрозненные статистические данные, актуальные цифры и экспертные предложения. Антинаркотический рейтинг регионов призван показать наиболее проблемные регионы для более тщательной антинаркотической работы. Таким регионам федеральный центр должен оказывать более внимательное отношение и точечно выстраивать систему помощи и решения проблемы наркомании».