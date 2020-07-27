Общество

Губернатор поздравил жителей Палкинского района с годовщиной освобождения от захватчиков

27 июля исполнилось 76 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Палкинского района. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей муниципалитета со знаменательной датой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Несмотря на то, что официальной датой освобождения считается 27 июля, традиционно этот праздник и День поселка Палкино отмечается в муниципалитете в последнюю субботу июля.

Местные жители посетили братские захоронения, чтобы почтить память героев-освободителей. В торжественной церемонии возложения цветов к братскому захоронению в поселке Палкино приняла участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она зачитала поздравительный адрес главы региона. «Жители оказывали яростное сопротивление и в тылу, расплачиваясь за непокорность сожженными деревнями и своими жизнями. Половина ушедших на фронт воинов не вернулась домой — были убиты, угнаны в рабство или пропали без вести. Но жители не теряли боевого духа: отвоевав родную землю, они все силы бросили на ее восстановление. Мы никогда не забудем военный и трудовой подвиг тех времен. Теперь на нас лежит ответственность за преумножение и развитие района, сохранение исторической памяти», — отметил Михаил Ведерников в поздравительном адресе.

Другие праздничные мероприятия в муниципалитете прошли в онлайн-режиме. Так, Палкинский районный центр досуга организовал для жителей концерт-поздравление «Места родные», который транслировался в прямом эфире на сайте организации и в социальных сетях.

Напомним, 76 лет назад в ходе Псково-Островской наступательной операции силами 56-й и 364-й стрелковых дивизий 123-го стрелкового корпуса генерал-майора В. А. Вержбицкого был освобожден Палкинский район. На территории муниципалитета пролегала часть оборонительной линии «Пантера», которая вошла в историю как один из неприступных рубежей. Ее прорыв стал невероятным подвигом советских солдат, которые сражались за свободу этой земли. Эта победа досталась огромной ценой. Всего за время войны на фронте погибли почти 3 тысяч уроженцев Палкинского района. При его защите и освобождении пали более 3,5 тысяч бойцов Красной армии.