Общество

Михаил Ведерников «посмотрит, что можно сделать» с освещением в «Завокзалье»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос жителей псковского «Завокзалья». Вечером 3 августа глава региона прокомментировал ответ на вопрос в своем инстаграм-аккаунте.

В комментариях разместили обращение с просьбой решить проблему освещения в Паровозном проезде Пскова. «Район Завокзалья, сразу после депо», - уточняется в обращении. «Дорогу отремонтировали, спасибо, а света нет. Уже много лет! Скоро осень, за детей страшно. Около ж/д моста свет горит через день. Один фонарь, а там их три», - написала автор обращения.

«Посмотрю, что можно сделать», - ответил в комментариях Михаил Ведерников.