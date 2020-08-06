Общество

Псковичу Андрею Лисову присвоили звание «Заслуженный работник связи и информации»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник связи и информации» Андрею Лисову - заместителю начальника цеха филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Лисов

Андрей Лисов родился 3 августа 1970 года. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском государственном техническом университете.

С 1999 по 2001 год работал инженером филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр», с 2002 года по 2011 - ведущим инженером.

В 2010 году Андрей Лисов получил звание «Мастер связи». С 2011 года работает заместителем начальника цеха филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр».

За годы работы Андрей Лисов внес большой вклад в развитие и совершенствование телевизионной и радиовещательной сети Псковской области. Непосредственно участвовал в работах, по замене устаревшего оборудования теле- и радиовещания, в монтаже и вводе в эксплуатацию нового оборудования, в осуществлении перевода трансляции в цифровой стандарт.

В 2014 году непосредственно при участии Андрея Лисова в цехе «Псков» введена в эксплуатацию новая 180-метровая телевизионная мачта РТС Ваулино, благодаря которой появились новые возможности по цифровому эфирному вещанию в Пскове и Псковском районе, а также улучшилось качество вещания.

При участии Андрея Лисова в 2015 году установлено и запущено оборудование точки присоединения кабельных операторов в целях дальнейшего развития цифрового телерадиовещания в регионе.

Кроме этого, при участии Андрея Лисова введены в эксплуатацию телевизионные передатчики 1-го и 2-го мультиплексов ЦЭТВ, произведена замена радиовещательных станций как в цехе «Псков», так и в других подразделениях филиала. В 2018 году участвовал в установке и запуске дополнительного оборудования ЦЭТВ (сплайсеры и реплейсеры), которые обеспечили врезку регионального контента ГТРК «Псков» и рекламных блоков в цифровой сигнал.

В 2018-2019 году в рамках выполнения мероприятий ФЦП Андрей Лисов непосредственно участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию передающей станции спутниковой связи «Псков» и систем резервирования спутниковой доставки ЦЭТВ.