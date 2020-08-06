Общество

Территорию мемориала Александра Матросова благоустроили в Локнянском районе

В рамках проекта «Историческая память» активисты и сторонники «Единой России» провели благоустройство территории мемориала Героя Советского Союза Александра Матросова у деревни Чернушки Локнянского района. Общественники убрали территорию вокруг памятника, очистив ее от сухих веток и мусора, скосили траву, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Акции по уборке и благоустройству территорий у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, мы проводим регулярно. Вся эта работа – дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Я считаю, что данного рода мероприятия очень полезны, так как наше поколение не должно забывать о важности таких мест памяти о наших героях. Отношение к памятникам павшим героям демонстрирует подрастающему поколению наше отношение к прошлому. Мы должны сохранить память о военных годах», - отметил секретарь Локнянского местного отделения партии Борис Дьяконов.