Общество

Более 60% читателей ПЛН поддерживают идею выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября

Более 60% читателей Псковской Ленты Новостей поддерживают идею выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного на сайте ПЛН.

Полностью эту идею поддерживают 61,78% респондентов, считая, что такое событие нельзя пропустить, а отпроситься с работы получается не всегда.

7,78% участников опроса считают такое предложение хорошим с оговоркой, что День знаний вообще нужно сделать выходным днем для всех.

3,66% участников опроса полагают, что идея неплохая, но остальным родителям тоже надо давать оплачиваемый выходной.

Не поддерживают идею выходного 1 сентября для родителей первоклашек 19,22% респондентов, считая, что это их личное дело, и взять отгул за свой счет - не проблема. Доля тех, кто относится к предложению отрицательно, поскольку выходных и праздничных дней и так много, составляет 4,58%.

2,97% участников опроса ответили, что им все равно, поскольку детей нет.

В новом опросе на тему «Одобряете ли вы решение о создании резерва российских силовиков для помощи Белоруссии?» можно принять участие здесь.