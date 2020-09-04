Общество

В Кунье повреждены мемориальные плиты на братском захоронении

В ночь с 5 на 6 сентября на братском захоронении поселка Кунья были повреждены девять мемориальных плит. Об этом сообщила администрация Куньинского района в официальной группе В Контакте.

«Более чудовищного вандализма невозможно даже представить. Память о героях Великой Отечественной войны священна для всех нас. Не укладывается в голове, что кто-то из куньинцев мог такое сделать!», - говорится в сообщении за подписью главы района Олега Лебедева.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Начальник Куньинского отделения полиции Алексей Бардин взял это дело под личный контроль.

«Очень надеюсь, что виновные будут установлены в короткие сроки и понесут самое суровое наказание.

Уважаемые жители поселка Кунья!

Не оставайтесь в стороне, если кто-то располагает хоть какой-нибудь информацией, которая поможет в расследовании инцидента, сообщите ее в полицию», - призвал глава района.