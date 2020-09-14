Общество

Более 27 тысяч пассажиров воспользовались услугами псковского аэропорта с начала года

С начала года услугами международного аэропорта города Пскова «Княгиня Ольга» воспользовались более 27 тысяч пассажиров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время из Пскова самолеты курсируют по пяти направлениям. Наибольшее количество пассажиров перевезено рейсом Псков — Москва, который осуществляет авиакомпания «Азимут». По данным на 11 сентября, в столицу из Пскова с начала года вылетело 6 тыс 926 человек. Из Москвы в Псков прибыло 7 тыс 124 пассажира.

Этот же перевозчик совершает полеты в Сочи. Этим рейсом по направлению Псков — Сочи воспользовались 4 тыс 199 человек. В обратном направлении вылетел 3 тыс 951 пассажир.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции полеты в Москву и Сочи были приостановлены в апреле и возобновлены в конце июня.

Кроме того, 23 июня были запущены новые авиарейсы, которые связали Псков, Калининград и Анапу. Перевозчиком на этих направлениях выступает авиакомпания «РусЛайн». С начала полетов самым востребованным оказался самолет в Калининград. Из Пскова в столицу янтарного края улетел 1081 турист. Из Калининграда в Псков прибыло 1088 человек. В Анапу вылетело 1008 пассажиров, из Анапы в Псков прибыло 855 человек.

18 августа стартовали полеты в Симферополь. За три недели с небольшим в Крым направился 261 человек. В обратном направлении перевезли 193 пассажира.

Загрузка на перечисленных направлениях составляет от 85 до 100%.

С 26 августа по направлению Псков - Калининград добавились рейсы авиакомпании «СКОЛ».