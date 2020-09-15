Общество

Новый авиарейс свяжет Псков и Минеральные Воды

Авиакомпания «РусЛайн» запускает новый авиарейс «Псков - Минеральные Воды», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам - на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составляет 2 часа 50 минут. Цена авиабилета в одну сторону составляет от 2 500 рублей.

«Одна из главных задач авиакомпании «РусЛайн» - сделать пассажирские авиаперевозки между регионами доступнее. Мы рады сообщить о пополнении нашей маршрутной сети новым прямым рейсом между Псковом и Минеральными Водами. Оба города, вне всякого сомнения, имеют высокий туристический потенциал. В условиях ограничения международных авиаперевозок пассажиры все чаще рассматривают российские города для поездок выходного дня и отпуска. Поэтому я не сомневаюсь в востребованности этого рейса», - отметил коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Расписание (время местное):