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Общество

Александр Седунов: Все муниципалитеты справились с организацией горячего питания в школах

24.09.2020 15:29|ПсковКомментариев: 1

Все муниципалитеты Псковской области справились с организацией горячего питания в школах. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во всех городских, районных и малокомплектных сельских школах горячее питание в начальных классах организовано, заверил Александр Седунов. «Хотелось бы, чтобы все пищевые блоки соответствовали всем самым новым ожиданиям, - отметил он. - Мы к этому стремимся, уверен, это будет получатся».

Александр Седунов отметил, что была проведена «грандиозная работа» по информированию родителей по теме горячего питания. «Она позволила родителям задавать конкретные вопросы, которые быстро и точечно решаются», - добавил он.

 

Теги: #образование #горячее питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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