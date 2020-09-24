Общество

Александр Седунов: Все муниципалитеты справились с организацией горячего питания в школах

Все муниципалитеты Псковской области справились с организацией горячего питания в школах. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во всех городских, районных и малокомплектных сельских школах горячее питание в начальных классах организовано, заверил Александр Седунов. «Хотелось бы, чтобы все пищевые блоки соответствовали всем самым новым ожиданиям, - отметил он. - Мы к этому стремимся, уверен, это будет получатся».

Александр Седунов отметил, что была проведена «грандиозная работа» по информированию родителей по теме горячего питания. «Она позволила родителям задавать конкретные вопросы, которые быстро и точечно решаются», - добавил он.