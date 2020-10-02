Общество

Благодарных и талантливых учеников пожелали педагогам власти Великих Лук

Благодарных и талантливых учеников пожелали педагогам глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова. Текст поздравления с Днем учителя опубликован на официальном сайте муниципалитета.

«Уважаемые педагоги, работники и ветераны сферы образования Великих Лук! Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Ваш профессиональный праздник является поистине всенародным, ведь все мы когда-то были учениками. Каждый из нас с благодарностью вспоминает педагогов и наставников, которые передали нам свои знания, научили справляться с трудностями и добиваться поставленной цели, показали пример доброты, честности и патриотизма», - обратилось к учителям руководство города.

В тексте отмечается, что в системе образования Великих Лук трудятся именно такие педагоги – увлеченные своим делом, талантливые и неравнодушные. «Педагогические коллективы великолукских школ стремятся повысить качество обучения, внедряют в образовательный процесс новые методики, учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка, активно пользуются современными технологиями. Благодаря профессиональному мастерству наших педагогов, их опыту и творческому подходу к работе, любви к детям и высокой ответственности великолукские школьники успешно сдают государственные экзамены и аттестацию, становятся победителями региональных, российских, международных олимпиад и конкурсов, поступают в престижные средние и высшие учебные заведения страны», - подчеркнули Николай Козловский и Любовь Романова.

«В свою очередь руководство города при поддержке областной власти, федерального центра планомерно развивает образовательную сферу Великих Лук. Только за два последних год введены в эксплуатацию два новых общеобразовательных учреждения, в настоящий момент строится еще одна современная школа, обновляется материально-техническая база уже существующих. Город участвует в федеральных программах, реализует национальные проекты по созданию комфортных условий для обучения и повышения престижа профессии учителя», - отмечается в обращении.

Власти Великих Лук поблагодарили педагогов за ответственный труд, любовь к своему делу и вклад в будущее города, региона и страны. «От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевных сил и мудрости, большого личного счастья и благополучия, благодарных и талантливых учеников! Мира, добра и хорошего праздничного настроения!» - пожелали Николай Козловский и Любовь Романова.