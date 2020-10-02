Общество

Михаил Ведерников поздравил педагогов региона с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил педагогов региона с профессиональным праздником.

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«Педагоги наряду с медиками - одна из двух наиболее уважаемых профессий в нашей стране. Учительница первая моя, День знаний, первый и последний звонок - у каждого жителя России есть устойчивые ассоциации с этими выражениями и важные личные воспоминания. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить достойные условия работы для каждого педагога Псковской области»,- подчеркнул глава региона в видеопоздравлении.

Михаил Ведерников отметил, что открываются новые школы, реализуется программаы «Земский учитель», закупается оборудование для «Точек роста», ремонтируются спортивные залы и школьные стадионы. Впервые в этом году в истории региона почетные звания «Заслуженный педагогический работник Псоквской области» будут присвоены 10 лучшим учителям. Они получат нагрудные знаки, единовременную и ежемесячную выплаты.

«Хочу пожелать всем вам, дорогие наши учителя, крепкого здоровья, терпения и сил. От всей души благодарю вас за труд и за то, что выбрали непростое, но очень важное и нужное призвание», - поздравил педагогов региона губернатор.