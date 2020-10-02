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Важно любить учеников независимо от их способностей и поведения - пушкиногорский педагог

Об опыте работы педагогом, качествах, которыми должен обладать учитель, умении заинтересовать и мотивировать школьника в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала учитель изобразительного искусства, технологии, домоводства в 5-8 классах Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина Елена Григорьева. В ходе интервью педагог также высказала свое мнение по поводу мер поддержки учителей в регионе, необходимости участия в профессиональных конкурсах и важности регулярного повышения квалификации.

- Почему вы выбрали профессию учителя?

- На выбор профессии повлияли три прекрасных человека, три учителя, мастера своего дела. Моя мама - Людмила Васильевна Григорьева, учитель физики. Мы, конечно, не все понимали физику, не все технари по складу ума, но то, что все ее любили, это точно. Уроки были интересными, неординарными и даже веселыми.

Важным человеком при выборе профессии стала мой классный руководитель - Олимпиада Николаевна Зиновьева, учитель русского языка и литературы. Она профессионально и терпеливо вкладывала в нас любовь к чтению и понимание необходимости знания родного языка.

Немаловажную роль сыграла мой преподаватель в детской школе искусств Альвина Ивановна Михайлова, задавшая вектор моей профессии – художественно-графический факультет, учитель изобразительного искусства. Тогда в юности, на излете одиннадцатого класса, так хотелось быть похожей на них, хотелось творить, учить и учиться.

- Чего, на ваш взгляд, было недостаточно в вузовской программе, когда вы учились в университете?

- Художественно-графический факультет - это совершенно особенное место. Он не похож ни на один из факультетов педагогического вуза. Это не лекции и теория, теория, теория. Это творчество, это практика, это пленэр. Рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств, декоративно прикладное искусство, рукоделие. И всему этому учили мастера, художники, учили на практике. Наши курсовые - это не скучный подсчет или обобщение чего-либо, это изделия, картины, скульптуры, альбомы – это искусство! Никогда не задумывалась над тем, чего не хватало в вузе. Всего хватало! Это незабываемое время.

- Какие особые качества и навыки нужны человеку, чтобы успешно работать в этой профессии?

- Чтобы успешно работать учителем, нужно безгранично любить свою профессию, постоянно учиться, не стоять на месте. Также очень важно любить детей, принимать их независимо от их способностей и поведения.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе?

- Последние несколько лет система образования в России претерпевает изменения. Разрушив старую систему, новую так и не создали. Вот это самое сложное, когда сегодня от тебя требуют одно, а завтра - совершенно другое. И нет уверенности, что это другое, то, что нужно, и ты совершенно не понимаешь, что будет послезавтра.

- В образовательной системе прослеживается тенденция к edutainment – игровым технологиям в учебном процессе. Как вы считаете, нужны ли они современной школе?

- Игровые технологии – это не новые тенденции. Игровые технологии – это совокупность разнообразных методов, средств и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. И применяются они уже очень давно. Более двадцати лет назад темой моей курсовой по методике преподавания и темой моего диплома были как раз игры и их применение на уроках. Игровые методики широко применялись в начале прошлого века ведущими мировыми и отечественными педагогами. Современные игровые технологии актуальны, интересны для детей, имеют положительный эффект.

- Если говорить об учебном процессе, нельзя не вспомнить о гаджетах. Как вы относитесь к использованию смартфонов и планшетов на уроках?

- Современным миром правят гаджеты и это уже неотъемлемая часть нашего бытия. Было бы глупо и недальновидно отрицать их и не применять. Но, на мой взгляд, они не должны полностью заменять и вытеснять привычные средства, приспособления и инструменты. Приведу пример. Сальвадор Дали известен всему миру как основоположник сюрреалистического направления в изобразительном искусстве, но в основе этого великого художника лежит классическая академическая школа.

- Одним из главных качеств хорошего педагога считается умение заинтересовать школьника предметом. Как вы справляетесь с этим? Поделитесь своими секретами.

- Я уверена, что заинтересовать ученика – это основа успешного урока, это долгие знания и умения. Но в то же время, это требует огромных творческих и профессиональных сил от учителя, и все равно получается не всегда и не для всех. Особых секретов нет. Прежде всего, нужно самому любить свой предмет, и эмоционально, по-честному делиться им с учениками. Конечно, опираясь на современные формы, методы, технологии.

- Как по вашему, достаточны ли меры поддержки педагогических работников в Псковской области со стороны властей?

- Поддержка педагогов - это, безусловно, хорошо. Если учитель удостоен почетного звания, то это признание его профессионализма, которое должно нести за собой и материальные доплаты. Молодых специалистов нужно поддерживать и, возможно, более существенными выплатами. Но в настоящее время возраст наших педагогов, по большей части, пенсионный, молодежь в школу не идет работать.

- По вашему мнению, программа «Земский учитель» (в рамках которой педагоги, решившие приехать на работу в малые города и села, получат миллион рублей) поможет решить кадровую проблему, привлечь педагогов на село?

- Я считаю, что программа «Земский учитель» очень уж избирательна и не решает проблему. Насколько мне известно, в этом году было 100 соискателей по данной программе в Псковской области, в том числе один учитель нашей школы. Реально получили денежную поддержку в миллион рублей только пять учителей. Пять из ста! Это решает проблему? Я считаю, что нет.

- Скажите, пожалуйста, участвуете ли вы в каких-либо конкурсах для педагогов, программах повышения квалификации? Важно ли это для педагога и почему?

- Конечно, я участвую в различных конкурсах. В моей профессиональной копилке участие в нескольких профессиональных конкурсах. Я являюсь победителем районного этапа конкурса «Учитель года», призером областного этапа конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», участником всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», участником городского конкурса «Преподаватель года» в Санкт-Петербурге. Профессиональные конкурсы интересны, прежде всего, профессиональным общением, знакомством с интересными людьми, обменом опыта.

Кроме того, я считаю, что повышение квалификации для учителя важно и необходимо, это как глоток свежего воздуха, обновление, перезагрузка. Сейчас есть много дистанционных предложений по повышению квалификации и по разным направлениям (предметные, по педагогике, по психологии, дополнительное образование, информационные технологии). Но, к сожалению, все самое интересное и необходимое сейчас платно, не все и не всегда могут себе это позволить.

Беседовала Олеся Скрипченко